الرى والبنك الألمانى يستعرضان خطة مواجهة تراجع الشواطئ لارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط

تنفذ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية، وأيضًا الحد من الآثار السلبية لها وارتفاع درجة الحرارة وعوامل النحر والتعرية، و التى تؤثر بشدة على شواطىء المدن الساحلية، خاصة محافظات دلتا نهر النيل ومنها دمياط وكفر الشيخ ورشيد.

فى ذات الإطار، عقد اجتماع بحضور المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بوزارة الرى، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط، والمهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة حماية الشواطئ، مع ممثلي البنك الالمانى للتنمية، الخميس، وذلك لاستعراض ومناقشة مقترح الهيئة لتنفيذ أحد مشروعات الحماية بمنطقة غرب مصب مصرف كتشنر، والذى يستهدف حماية ووقف تراجع خط الشاطئ نتيجة إرتفاع منسوب مياه البحر المتوسط والظواهر الطبيعية الحادة.

جانب من الاجتماع

كما يتضمن المشروع تنفيذ أعمال حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي "كوتشنر" من خلال التغذية بالرمال، حيث تتضمن أعمال الحماية إنشاء 13 رأس حجرية بالاضافة لعمل تغذية بين الرؤوس بالرمال ومصدات لمواجهة التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية وعوامل النحر والتعرية التى تؤثر على الشاطيء.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه يتم تنفيذ مشروع متكامل لحماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي "كيتشنر"، وأيضًا تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ فى الساحل الشمالى ودلتا النيل فى مصر"، وذلك باستخدام مواد صديقة للبيئة للحد من آثار تغيرات المناخ وحماية جميع شواطئ المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.

مشروعات قومية للتكيف مع التغيرات المناخية

حماية الشواطئ

إضافة إلى ذلك، يهدف المشروع القومي إلى حماية ووقف تراجع خط الشاطئ نتيجة إرتفاع منسوب مياه البحر المتوسط والظواهر الطبيعية الحادة فى محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن خطة مشروعات قومية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من الآثار السلبية الناجمة عنها على شواطئ مدن البحرين الأحمر والمتوسط.