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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حصيد".. تعرف على الرواية الجديدة ليوسف زيدان

يوسف زيدان
يوسف زيدان

انتهى الروائي والمفكر يوسف زيدان من روايته الجديدة والتي أطلق عليها اسم "حصيد" وهي على خلاف روايات زيدان حيث تدور أحداثها في الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته الدستور مع المفكر يوسف زيدان، وأضاف:" تدور أحداث الرواية في عام 2010، وتضم العديد من الشخصيات ممن لهم مرجعيات دينية مختلفة، فمنهم من هو بهائي ومنهم من هو من الموحدين الدروز، وآخر مؤمن بعقيدة الأنوناكى.

الرواية التي انتهى منها زيدان قبل شهر تقريبا تقدم أجواء معاصرة من الصعب سرد تفاصيلها، واختتم بانها قد تظهر للنور وتصدر خلال شهرين أو ثلاثة، حسبما تؤول ظروف النشر.

 ويوسف زيدان روائي ومفكر حصل بعد الدكتوراه على درجة الأستاذية في الفلسفة وتاريخ العلوم، صدر له حتى الآن أكثر من سبعين كتابًا، تنوَّعت بين الإبداع الروائي والمجموعات القصصية والبحوث التاريخية والفلسفية، منها العديد من السلاسل التي تناقش الوعي والمسلمات وتواريخ الشعر وغيرها 

نالت أعماله جوائز دولية عديدة، منها: جائزة "عبدالحميد شومان" للعلماء العرب الشبان (الأردن)، جائزة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (الكويت)، جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال الفقه الطبي وأصول فن تحقيق المخطوطات، ونالت روايته الأشهر "عزازيل" عدة جوائز عالمية الجائزة العالمية للرواية العربية / البوكر (2009)، وجائزة أنوبي (2012)، وجائزة بانيبال (2013).

يوسف زيدان حصيد المفكر يوسف زيدان الرواية المفكر

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