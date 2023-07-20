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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة النقل تضبط 1880 مخالفة فى محطات المترو والقطارات

شرطة النقل
شرطة النقل

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1880 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

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