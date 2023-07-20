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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح اجتماع الشريك العربى الإقليمى لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اجتماع أعضاء الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية، وشباب العلماء المنتسبين له، والذي عقد افتراضيًا، بحضور الدكتورة صباح المؤمن، نائب رئيس أكاديمية العالم للعلوم للدول النامية للمنطقة العربية، بالإضافة إلى عدد من قامات العلماء والأساتذة الجامعيين أعضاء الأكاديمية وشباب الباحثين المنتسبين للأكاديمية من مختلف الدول العربية مثل فلسطين ولبنان والأردن والسودان والعراق وتونس والمغرب والكويت.

وفي كلمته الافتتاحية عبّر الدكتور أحمد زايد عن سعادته بهذا اللقاء السنوي الذي يجمع القامات العلمية رفيعة المستوى من مختلف البلدان العربية وشباب العلماء الواعدين من المنطقة العربية.

وأكد زايد على اعتزاز مكتبة الإسكندرية باستضافة الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية منذ 2004 من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة أحد مراكز قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، الذي ترأسه الدكتورة مروة الوكيل. كما أكدَ على التزام مكتبة الإسكندرية بدعم التَميُز العلمي في المنطقة العربية، وبناء القدرات العلمية للعلماء العرب خاصةً شباب الباحثين، وذلك إعمالًا برسالة مكتبة الإسكندرية التي تهدف لأن تكون نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر وتجسيدًا لوضعيتها المتميزة كمؤسسة دولية على أرض مصرية.  

وأوضح حرص الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية على الاهتمام بشباب الباحثين ودعمهم، حيث يقوم من خلال أنشطته السنوية بتعزيز القدرات العلمية والتميز العلمي للعلماء العرب، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، كما نحرص على التواصل معهم ونلتزم بدعم المجتمع الأكاديمي بمنطقتنا العربية، ودعم ثقافة الابتكار، والانفتاح على الآخر، حيث إن هناك الكثير لنقدمه للمجتمع العربي الأكاديمي في ظل الصعوبات والتحديات التي يواجهها العالم والأزمة المالية العالمية وتأثيرها على البحث العلمي والأنشطة العلمية.

واختتم كلمته بالشكر لأعضاء الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية على تواجدهم، وأثنى على جهودهم في مساندة شباب الباحثين، ووجه سيادته كلمة إلى شباب الباحثين، متمنيًا لهم السداد والتوفيق في مهامهم ومشاريعهم العلمية. كما توجه بالشكر لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية على كل الدعم الذي تقدمه للشريك العربي الإقليمي بمكتبة الإسكندرية على مدار الأعوام الماضية، متطلعين لاستمرار هذا التعاون والدعم لما فيه من تحقيق لرفعة شأن البحث العلمي في منطقتنا العربية.

وتضمن الاجتماع تقديم شرح مفصل لما قدمه الشريك العربي الإقليمي من أنشطة خلال العام الماضي وشرح لخطة العمل لباقي عام 2023، حيث تم استعراض النتائج الأولية للمتقدمين لبرنامج شباب الباحثين المنتسبين 2023- 2028، وللجائزة العربية الإقليمية لعام 2023 تحت شعار "تطوير مادة علمية تربوية"، بالإضافة إلى تقديم بعض الأمثلة لورش ومحاضرات سيتم تنظيمها خلال هذا العام لدعم شباب الباحثين وتنمية قدراته، وأيضًا تم الإعلان عن فتح باب التقديم لورشة عمل إقليمية حول دبلوماسية العلوم للمنطقة العربية.

كما شمل الاجتماع عرضًا مختصرًا عن أنشطة شبكة الـTYAN وهى شبكة من العلماء تضم كل العلماء الشباب الذين انتسبوا لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية، من خلال عرض أنشطة الشبكة في دعم العلماء والفرص التي يتم تقديمها من برامج للتدريب ومنح وفرص للتشبيك مع علماء عالميين.  

ثم تم فتح باب النقاش بين الأعضاء والباحثين المنتسبين لطرح كل النقاط والقضايا التي يرغبون في مناقشتها في عمل الشريك العربي الإقليمي، وما يقدمه لدعم شباب الباحثين في المنطقة العربية، حيث تمت مناقشة كيفية الوصول لأكبر عدد ممكن من شباب الباحثين حتى يستفيدوا من كل ما يتم تقديمه من فرص تحت مظلة أكاديمية العالم للعلوم للدول النامية والشريك العربي لها، كما تمت مناقشة سُبل زيادة أعداد ترشيحات لأعضاء من العلماء العرب الجدد للانضمام لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية.

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اجتماع أعضاء الشريك العربي الإقليمي أكاديمية العالم للعلوم للدول النامية شباب الباحثين مكتبة الاسكندرية تعزيز القدرات العلمية دعم ثقافة الابتكار

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