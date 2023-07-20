مدير مؤسسة الجود الخيرية: التحالف الوطنى للعمل الأهلى يرسخ مبدأ الحماية الاجتماعية

تعتبر مؤسسة جود الخيرية من أبرز المؤسسات التي تشارك في التحالف الوطني للعمل الأهلي، واستطاعت المؤسسة أن تنضم للتحالف منذ عام 2022، وتقدم العديد من الأنشطة لخدمة الأسر الأكثر استحقاقًا.

تحدث محمد فرغلى المدير العام لمؤسسة الجود الخيرية لـ"الدستور" عن مشاركة مؤسسة جود الخيرية بالتحالف الوطني، وأوضح أن مشاركتهم مر عليها عام، وتقدم مؤسسة الجود خدماتها على مستوى الجمهورية جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني في التحالف، وهو ما ساعد في استفادة الآلاف من المؤسسة الخيرية ووصل الخير لكل المحافظات، وذلك تماشيًا مع أهداف التحالف في العمل المجتمعي التنموي.

وقال إن مؤسسة الجود قدمت خدماتها في قطاعات متعددة بهدف ترسيخ مبدأ الحماية الاجتماعية، وتتعدد أنشطة الجود ما بين الإطعام والنشاط الاجتماعي والرعاية الطبية، حيث تتكفل بالأسر المستحقة بالإطعام من خلال كراتين رمضان ووجبات إفطار الصائمين ووجبات جاهزة وذبح العجول وتوزيع اللحوم فضلًا عن توفير صك الأضحية.

- تنظيم معارض للملابس بالمجان وتجهيز العرائس

وتابع "فرغلي"، نقدم من خلال النشاط الاجتماعي شهريات نقدية وتنظيم معارض للملابس بالمجان للأسر الفقيرة، وكذلك تجهيز العرائس ولا سيما اليتيمات، أما في مجال الرعاية الطبية فتتولى مؤسسة الجود إطلاق القوافل الطبية للكشف على المرضى المستحقين، فضلًا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأشعة والتحاليل وكذلك دعم الأسر الأولى بالرعاية في إجراء العمليات الجراحية.

واستكمل، تكللت مجهودات مؤسسة الجود، وخاصة في المجال الصحي، بتقديم أفضل الخدمات الطبية لمرضى القلب والجهاز الهضمى بالمجان من خلال مستشفى الناس بشبرا الخيمة، الذي يعد أكبر مستشفى في إفريقيا والشرق الأوسط والذى تصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 600 سرير.

وأوضح أن مؤسسة الجود تسعى في خططها المستقبلية إلى مضاعفة مجهوداتها وتوسيع قاعدة بياناتها للوصول إلى أكبر عدد من الأسر المستحقة، فضلًا عن إجراء 3000 عملية قلب في مستشفى الناس خلال العام 2023، بزيادة قدرها ما يقرب من 400 عملية مقارنة بالعام الماضي.