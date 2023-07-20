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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإشغال 50%.. "الرايات الخضراء" تجذب إقبالًا متوسطًا على شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

 شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من المصطافين مع بداية الصباح، حيث تخطت نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي 50% قبل العاشرة صباحًا.

وقالت الإدارة المركزية، في بيان لها، إن شواطئ القطاع الشرقي رفعت اليوم الرايات الخضراء دليلًا على استقرار حالة البحر بينما تباينت ألوان الرايات على شواطئ القطاع الغربي بين الخضراء والصفراء.

وأوضحت مصايف الإسكندرية أن نسب إشغال  شواطئ القطاع الشرقي وصلت حتى الآن أكثر من 50%، وشواطئ القطاع الغربي ما زالت النسب منخفضة، فلم تزد عن 30% حتى الآن، ومن المتوقع زيادة نسب الإشغال واكتمالها في بعض الشواطئ بحلول الظهيرة، وتم انتشار مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شواطئ الإسكندرية لإحكام السيطرة والرقابة على الشواطئ.

وتفتح شواطئ الإسكندرية الـ65 أبوابها لاستقبال المصطافين والزائرين من خلال فئات متنوعة في الأسعار بين مجانية وخدمة لمن يطلبها ومميزة وسياحية، حيث يتوفر شاطئان بشكل مجاني تمامًا، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5 جنيهات للفرد، و28 شاطئًا خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10 جنيهات للفرد، و22 شاطئًا مميزًا برسم دخول 15 جنيهًا للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا للفرد.

وأشارت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إلى أن جميع الشواطئ يحصل المواطن من خلال تذكرة الدخول على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا، لافتًا إلى الإبلاغ فورًا عن فرض أي إكرامية بالإكراه ليتم التعامل الفوري مع الشكوى.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنها على استعداد كامل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين للتعامل بشكل فوري من خلال التواصل على الأرقام التالية:

أرقام شكاوى القطاع الشرقي.

01270746490-01289252668
01119555946-01501267888
أرقام شكاوى القطاع الغربي والعجمي:

01220030103-01010453583
01225267276-01203686234
أرقام شكاوى النخيل:
01220030103-01203986324
01220346657-01288676016
أو على موقع الإدارة الرسمي:
www.catr.gov.eg

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شواطئ الإسكندرية إقبال كبير من المصطافين شواطئ القطاع الشرقي ألوان الرايات نسب الإشغال

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