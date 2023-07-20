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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 على وصلة أبوسلطان بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في وصلة أبو سلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، كانوا في طريقهم للمصيف وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بوصول بلاغ لمرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة ملاكي، في وصلة أبوسلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وأسفر الحادث عن إصابة أم محمد بيومي محمد وهدان، 74 سنة، ومقيم في المطرية، ومصابة بكدمة بالظهر وجرح 5 سم بالقدم الأيمن، واحلام فوزي رجب، 42 سنة ومقيم في المطرية ومصابة بكدمة بالكتف الأيسر، ورضا صلاح رجب، 45 سنة، ومقيم المطرية، ومصاب بسحجات وكدمات.

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