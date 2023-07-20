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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول": الاتفاق مع باريك وسنتامين على البنود التجارية لاستغلال المعادن

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن توصل الوزارة والهيئة العامة للثروة المعدنية، لاتفاق مع شركتي باريك جولد الكندية وسنتامين الإنجليزية على البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التي فازت بها الشركتان في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها.

وأشارت وزارة البترول، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعرض الاتفاق على الجهات المختصة ذات الصلة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هذا الاتفاق أحد النجاحات التى حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين، خاصة أن الشركتين باريك وسنتامين عالميتان ولديهما الخبرة والملاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور.

البترول والثروة المعدنية شركتى باريك جولد وسنتامين عقد استغلال المعادن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

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