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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بورشة فنية وإنشاد دينى.. "ثقافة أسوان" تحتفل بالعام الهجرى الجديد

الاحتفال
الاحتفال

نظم فرع ثقافة أسوان، مساء الأربعاء، احتفالًا فنيًا في حديقة الشيراتون، بحضور كبير من أهالي محافظة أسوان،​ ويأتى ذلك ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالعام الهجري الجديد. 

تضمن الاحتفال ورشة فنية للأطفال وعمل" لوحة فنية عن الهجرة" للمدربات مى عبدالهادى، فاطمة علوانى، منى أحمد يونس، باستخدام ورق الكانسون والألوان المائية والخشب والشمع، إلى جانب عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومى، والتي قدمت مجموعة من الابتهالات والتواشيح منها "الله على نور الله، عزي أنت يارسول الله، قمرٌ، يا جمال النبي، صلوا على الهادي، أرض المدينة". 

وقدمت فرقة أطفال السباعية للإنشاد مجموعة من الابتهالات بقيادة منال مجدى "إلى باب طه، رايحة فين يا حاجة، صلوا على النبى"، جاء الاحتفال ضمن فعاليات إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى.

وفي الختام قدمت فرقة قصر ثقافة العقاد تختًا شرقيًا بقيادة أحمد موسى "خفيف الروح، بتغنى لمين يا حمام، سألونى الناس عنك يا حبيبى، المسك فاح".

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حضر احتفال مديرية الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1445 والذى نظمته بمسجد الحاج حسن عقب صلاة المغرب.

حضره العميد ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، والشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف، وأيضًا القيادات الأمنية والعسكرية والبرلمانية والجامعية والتنفيذية والشعبية.

وبهذه المناسبة العطرة قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للقيادة السياسية والتنفيذية وللشعب المصري، وأيضًا أبناء محافظة أسوان بكل فئاتهم وأطيافهم، سائلًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويُمن وبركة، وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمن وأمان واستقرار لتحقيق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

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احتفالات أهالى محافظة أسوان أسوان الابتهالات والتواشيح الهيئة العامة لقصور الثقافة العام الهجري الجديد ثقافة أسوان

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