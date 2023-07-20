حريق فى عقار مكون من 4 طوابق بأسوان

اندلع حريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الشيخ صالح وسط مدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى انتشار النيران داخل المبنى.

وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده، وسيارات الإسعاف للتعامل فى حين وجود أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد باندلاع حريق بعقار مكون من 4 طوابق ويقع تحديدًا خلف جمعية الشيخ صالح وسط المدينة، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين المتواجدين.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل في حال وجود أي إصابات وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم فى موقع الحريق.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث للسيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وتأمين وحماية أرواح وسلامة المواطنين على أكمل وجه ممكن، حتى انتهاء السيطرة على الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها، وجار الفحص والمعاينة للوصول إلى الأسباب وراء الحريق.

