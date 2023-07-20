وزير البترول: استراتيجية الوزارة فى طرح المزايدات لن تتغير فى الوقت الحالى

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة في طرح المزايدات لن تتغير في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب، موضحًا أن مصر ستطرح مزايدات للتنقيب عن الذهب في عدد من المناطق قبل نهاية العام الجاري.

وزير البترول: استراتيجية الوزارة في طرح المزايدات لن تتغير في الوقت الحالي

وأضاف "الملا"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا في الوقت الحالي بجذب الشركات للتنقيب والبحث عن الذهب، كما أن الوزارة لديها اهتمام كبير لتوقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات بقطاع التعدين للبحث عن المعادن.