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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية العراقية تؤكد متانة العلاقات مع الولايات المتحدة

فؤاد حسين
فؤاد حسين

بحث نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع القائم بأعمال السفارة الأمريكيَّة لدى العراق ديفيد بورغر جملة من القضايا المهمة، ومنها موضوع الطاقة والغاز والقضايا الخاصة بعلاقة المركز وإقليم كردستان العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل يوم الثلاثاء القائم بأعمال السفارة الأمريكيَّة لدى العراق ديفيد بورغر"، لافتًا إلى أن "الوزير أكَّد خلال اللقاء أهمّيَّة العلاقات التي تجمع البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل، لافتًا إلى ضرورة تعزيزها وتنميتها وبما يخدم المصالح المُشتركة".

أضاف أنه "تم أستعرض أهم ملفات التعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيَّة، بالإضافة إلى أهم التطورات على المُستويين الإقليمي والدولي، وناقش الجانبان جملة من القضايا المهمة ومنها موضوع الطاقة والغاز والقضايا الخاصة بعلاقة المركز وإقليم كردستان العراق".

من جانبه، أكَّد القائم بالأعمال الأمريكي حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي على مُستوى العراق والمنطقة، وأهمّيَّة تحقيق أفضل الخدمات للشعب العراقي، مجددًا دعم حكومة بلاده لأمن واستقرار العراق، مُعربًا عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائيَّة القائمة بين البلدين.

مجلس الوزراء العراقي فؤاد حسين السفارة الأمريكي ة العراق ديفيد بورغر

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