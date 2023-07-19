هل تنتقل حمى الضنك من شخص لآخر؟.. مساعد وزير الصحة يُجيب

قال عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن الأعراض المرضية لدى بعض المواطنين في قنا هي نتيجة "حمى الضنك"، مشيرًا إلى أن أعراضها هي ارتفاع في درجات الحرارة، وآلام في الجسم والمفاصل.

وأضاف "قنديل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه تم أخذ عينات من البعوض ومع الفحص الحشري تم العثور على البعوضة الزاعجة المصرية، والعينات التي تم فحصها للأجسام المضادة والحمض النووي، واتضح أنها حمى الضنك، وأعراضها تتشابه مع أمراض كثيرة، مشيرًا إلى أن فترة حضانة الفيروس هي 7 أيام، ولا ينقل الفيروس من شخص لآخر.

وأوضح أن هذا الفيروس كان موجودًا بمصر حتى الأربعينيات، واختفى بعد ذلك وظهر في محافظة أسيوط في 2015 وتكررت حالات الإصابة في 2017 بإحدى المحافظات، مشيرًا إلى أن 100 دولة بالعالم بها هذا الفيروس، ومنظمة الصحة العالمية قالت إن 40% من سكان العالم لديهم احتمالية الإصابة بهذا المرض.

علاج حُمى الضنك

وأشار مساعد وزير الصحة، إلى أنه ليس له لقاح أو علاج، ويتم علاج أعراضه مثل خافض للحرارة ولا يحتاج لمضاد حيوي، لأنه مرض فيروسي والحالات بسيطة وتم تحليل عينة 67 حالة منهم 37 حالة إيجابية، مؤكدًا أنه تم تعقيم القرية والبيوت وحتى 7 كيلو خارج القرية، وحذر من تخزين المياه المكشوفة بالمنازل.