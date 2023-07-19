نائب محافظ البحيرة تتفقد عدداً من المصانع والشركات بوادي النطرون

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتماماً كبيراً لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه، مشيرة إلى أن الصناعة والاستثمار هما المخرج الآمن والوحيد من كافة المشكلات التى تواجه الدول، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أهمية مركز ومدينة وادى النطرون كمدينة واعدة جاذبة للاستثمار لوجود المنطقة الصناعية بها، وتوافر البنية الاساسية وجميع المرافق وشبكة الطرق الداخلية، وكذا موقعها المتميز الذى يتوسط القاهرة والإسكندرية على الطريق الصحراوى، مما ييسر حركة النقل، بالإضافة إلى توافر المقومات السياحية بها، حيث تضم مجموعة من المزارات السياحية والدينية، ونبع الحمراء ومسار رحلة العائلة المقدسة وغيرها.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نهال بلبع، لمركز ومدينة وادى النطرون لتفقد عدد من المشروعات العاملة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، حيث قامت نائب محافظ البحيرة بزيارة مصنع ESG لصناعة الأسمدة المركبة والمخلبية والورقية والمقام على مساحة 4640.46 م2 بطاقة إنتاجية 30 ألف طن بتكلفة استثمارية بلغت 35 مليون جنية ويعمل بها 45 عامل.

ثم قامت بتفقد مصنع شيخون لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية والمقام على مساحة 1731.37 م2 بطاقة إنتاجية 6000 طن وبتكلفة بلغت 12 مليون جنيه ويعمل به 14 عامل.

كما تفقدت نهال بلبع، مصنع الهدى للمبيدات والكيماويات والأسمدة الزراعية المقام على مساحة 4156.6 م٢ بطاقة إنتاجية 4000 طن و بتكلفة 50 مليون جنيه و يعمل به 25 عامل، وكذا مصنع نسر البرية لصناعة الأجولة المنسوجة البلاستيكية المقام على مساحة 3560.2 م2 بطاقة إنتاجية 1800 طن وبلغت تكلفتة 40 مليون جنية ويوفر 100 فرصة عمل.

ثم تفقدت مصنع العالمية لتصنيع زجاج السيارات المقام على مساحة 2997 م2 بطاقة إنتاجية 45 ألف وبتكلفة بلغت 21 مليون جنية ويعمل به 18 عامل، وتفقدت أيضا شركة الجيزة لتصنيع مستلزمات الكابلات الكهربائية المقام على مساحة 4375 م2 بطاقة إنتاجية 220 الف وحدة وبلغت تكلفتها الإنتاجية 5 مليون جنيه ويعمل بها 40 عامل.

كما تفقدت شركة الجيزة ميتال لتصنيع أعمدة الإنارة والمقام على مساحة 10302م2 بطاقة إنتاجية 67000 وحدة شهرية بتكلفة بلغت 10 مليون جنية ويعمل بها 58عامل.

هذا وقد تابعت الدكتورة نهال بلبع، خلال الجولة إنتظام سير العمل والجودة الإنتاجية بتلك المصانع، وتابعت خطوط الإنتاج للتأكد من الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والأمان وإنتاج منتج عالى الجودة لتغطية احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات.

وأجرت نائب محافظ البحيرة حوارا تفاعليا مع عدد من العاملين الفنيين بمصانع وشركات المنطقة الصناعية وأستمعت لمطالبهم وأفكارهم عن تطوير وتنمية المنطقة للحفاظ عليها كقلعة صناعية منتجة على أرض محافظة البحيرة وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية، وطالبتهم الإلتزام بمعايير الجودة خلال مراحل عمليات الإنتاج وكذا الحرص على إتباع معايير السلامة والصحة المهنية وتعليمات الحماية المدنية حفاظاً على أرواحهم وسلامة المرفق من أى مخاطر وكذا الإلتزام بالاشتراطات البيئية والصحية للحفاظ على البيئة من أى انبعاثات خطيرة.

كما عقدت نهال بلبع، لقاء موسع مع عدد من المستثمرين من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والعمال واستمعت لمطالبهم ومقترحاتهم التي من شأنها تذليل أى ما يعترض مشروعاتهم من معوقات، حيث ناقشت معهم بعض إحتياجاتهم خلال الفترة الراهنة، والمتمثلة فى الإسراع فى تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وصناعي، وأكدت لهم على دراستها والعمل على حلها وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وطالبتهم بعمل إجتماع دوري يضم كافة المستثمرين والعاملين بمصانع وشركات المنطقة الصناعية للتنسيق والتعاون فيما بينهم لتقديم أى أطروحات وأفكار من شأنها تعزيز دور ومكانة المنطقة الصناعية لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأشادت نائب المحافظ بالجهود التي تبذلها الشركات والمصانع في تنفيذ المشروعات التي تسهم في تنمية المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمرافق نهاية العام الجارى.

وفى نهاية اللقاء أكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة التواصل المستمر بين المستثمرين وبين جمعية المستثمرين بالوادى لتذليل المعوقات وحل المشكلات أولا بأول، كما شددت على تشجيع الإستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الإستثمارى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين خاصه بمدينة وادى النطرون، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات للمساهمة فى دعم وتنمية مصادر الدخل القومي، مشيرة الى أن المدينة شهدت مؤخراً توقيع بروتوكول لإقامة غابة شجرية على مساحه 457 فدان بتكلفة إستثمارية 30 مليون جنيه، ستعمل على دعم الإقتصاد الوطني والتوسع فى المساحات الخضراء وتوفير الإحتياجات اللازمة من الأخشاب للسوق المحلية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة تضافر الجهود والتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية للإسراع في تطوير وتنمية المناطق الصناعية لدعم الإقتصاد القومي وتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة لشباب المحافظة.