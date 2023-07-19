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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشريف: الفعاليات الفنية والثقافية تساهم فى إنعاش السياحة بالإسكندرية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المهرجانات التي تقام خلال فصل الصيف تنعش السياحة بالمدينة، حيث تشهد المهرجانات الكثير من الجمهور من المصطافين والزائرين، مشيرًا إلى الموسم الصيفي بدأ فعليًا عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية على هامش المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، أن الإسكندرية أصبحت على مستوى الفنادق المقيمة سياحيًا تكاد تكون نسبة الإشغال  100%، بجانب 90 فندق غير مقيم سياحيًا نسبة الإشغال فيها 100% بالإضافة إلى نسبة إشغال الشواطئ بالمحافظة 100%، مما يؤدي إلى زحام المدينة بشكل كبير.

وأوضح أن السياحة العربية منتشرة بشكل كبير بمدينة الإسكندرية، مؤكدًا أن جميع المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الزائرين من السياحة الداخلية والخارجية، بمئات المزارات السياحية والأثرية، والفعاليات الترفيهية من المهرجانات بدار الأوبرا ومكتبة الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، على أهمية مهرجان الصيف لجمهور عروس المتوسط، الذي يقدم من خلال الفن الهادف، وجميع انواع الموسيقى الراقية على مسرح دار أوبرا  الإسكندرية، متمنيًا للجمهور الاستمتاع بليالي المهرجان الفنية الذي يقام على مدار 4 أيام.

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وكانت قد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" بحضور الدكتور هدى حسني مدير أوبرا الإسكندرية.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية تبدأ مساء اليوم الأربعاء 19 يوليو وتستمر حتى السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وتضم أشكال فنية متنوعة تعمل على جذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء وضيوف مدينة الثغر وتقام على مدار أربعة ليالى يحييها على التوالى كل من نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، فرقة كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي وعازف البيانو علي شرف، النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، والمغنية نسمة محجوب وفرقتها.

المهرجانات فصل الصيف المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الإسكندرية السياحة الداخلية والخارجية

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