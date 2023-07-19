فريد زهران يرحب بالإفراج عن باتريك زكى ومحمد الباقر

رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإفراج عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وصرح زهران بأن هذا القرار يعد بادرة طيبة وخطوة ضرورية، لإنجاح الحوار الوطني وإعطاء المصداقية في الوعود التي تعهد بها القائمون عليه وفي مقدمتها الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وفتح المجال السياسي.

وقال زهران إن العفو الرئاسي الأخير خطوة جيدة نرجو أن تتلوها خطوات أخرى في اتجاه الإفراج عن كل سجناء الرأي سواء المحبوسون احتياطيًا أو الصادر بحقهم أحكام نافذة، مؤكدًا أهمية ذلك لعمل انفراجة سياسية يشارك من خلالها الجميع في إيجاد حلول توافقية وممكنة لأزمات البلاد خاصة أننا على عتبة استحقاقات سياسية كبرى تقتضي إعادة بناء جسور الثقة بين المعارضة والنظام، واستمرار الحوار لتخفيف الضغوط والاحتقان الذي يمكن أن يفضي إلى حالة خطيرة من اليأس.

وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.