بعد تعالي التحذيرات الدولية.. هل ينجح البشر في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي؟

تعاظمت مؤخرًا، مخاطر الذكاء الاصطناعي لما يمثله من تهديد على مستقبل البشر ووظائفهم، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إطلاق التحذيرات من تداعيات الذكاء الاصطناعي على العامل البشري.

واتساقًا مع ذلك، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة التخطيط ووزيرة القوى العاملة، بشأن تبني خطة لتقليل مخاطر استبدال الوظائف بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن برامج الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على إنشاء وتنفيذ المشروعات بالعديد من التخصصات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الذكاء الاصطناعي أصبح يهدد مختلف الوظائف والمهن بسبب التطور الخطير الذي شهده هذا المجال مؤخرًا.

حذر تقرير نشرته مجموعة جولدمان ساكس في مارس 2023، من أن الذكاء الاصطناعي القادر على توليد وكتابة المحتوى يمكنه القيام بربع العمل الذي يقوم به البشر حاليًا.

تزييف الحقائق وصنع محتويات جديدة

من جانبه، قال وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، إن مجال الذكاء الاصطناعي شهد في الفترة الأخيرة تطورات وتحديثات خطيرة، لا سيما بعدما شهدنا انتشار مقاطع فيديو لمطربين قدامي يغنون أغاني حديثة بأصواتهم، وهو الأمر الذي يثير جدلًا كبيرًا في الأوساط والمجالات المختلفة.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي قادر على تزييف الحقائق وصنع المحتويات والفيديوهات الجديدة مثل ما يأمره الإنسان، وفي بعض الأحيان قد يخرج الذكاء الاصطناعي عن سيطرة الانسان.

وحذر “حجاج” من تداعيات تطور الذكاء الاصطناعي وما يحمله من تهديد على البشر ووظائفهم، خاصةً في ظل غياب قوانين حقيقية تلزم الجميع اثناء استخدامه.

تحركات دولية تحذر من الذكاء الاصطناعي