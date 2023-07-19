"المحافظين" يُشيد بقرار العفو الرئاسى عن محبوسين فى قضايا رأى

استقبل حزب المحافظين بارتياح شديد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، متوجها بالشكر إلى كل من ساهم وشارك فى إصدار القرار.

وأشاد الحزب بقرار العفو وإخلاء سبيل المحبوسين فى قضايا الرأى، والتى نتمناها بادرة أمل للمزيد من الإفراجات، دعمًا لحقوق الإنسان فى التعبير عن الرأى.

من ناحية أخرى، أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وإذ ينتهز مجلس أمناء الحوار هذه الفرصة، فإنه يتقدم إلى الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددًا ودائمًا على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

ويتطلع مجلس الأمناء إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظره في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.