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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح أسيست.. ليفربول ينتصر برباعية فى أولى مبارياته الودية

ليفربول
ليفربول

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على نظيره كارلسروهر الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء.

افتتح الأوروجواياني داورين نونيز النتيجة لـ ليفربول في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله محمد صلاح.

وعادل لارس ستيندل النتيجة للفريق الألماني في الدقيقة 39.

وخرج صلاح من المباراة بعد استبداله بين الشوطين بزميله جيمس ماكونيل، رفقة بقية زملائه الذين بدأوا المباراة.

وسجل سيباستيان يونج الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 50، قبل أن يدرك الهولندي كودي جاكبو التعادل لفريقه ليفربول في الدقيقة 69.

وتمكن البرتغالي ديوجو جوتا من تسجيل الهدفين الثالث والرابع لفريقه ليفربول في الدقيقتين 93، 94، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

ليفربول كارلسروهر الهولندي كودي جاكبو فريق ليفربول الانجليزي فريق ليفربول

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