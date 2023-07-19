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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مسلم" يتجاوز مرحلة الندم فى أحدث أغانيه "ماحبتنيش"

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طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته الجديدة "ماحبتنيش" وهى الأغنية السادسة، من ألبومه الجديد، والأغنية تجربة فنية جديدة، يتناول فيها مسلم فكرة تعبر عن استدراك الشخص، ورجوعه لنفسه، بعد نهاية علاقة الحب وتجاوزه مرحلة الندم والحزن، بأن يقرر أن يعيش في الواقع، ويتأكد بأن الحب كان من طرفه هو فقط، وأن الطرف الآخر لم يكن صادقاً في حبه، وتأتي هذه الأغنية استكمالًا لقصص الأغاني السابقة التي قدمها مسلم، بداية بأغنية "مش ندمان" و"مين كان سبب" و"صعبان عليك".

أغنية "ماحبتنيش" كلمات، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقي إسلام الأزرق، وهي من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلمات "ماحبتنيش".

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