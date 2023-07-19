المستشار محمد ناجى شحاتة: "قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية"

كشف المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب فى محكمة الجنايات عن كواليس مهمة في أحداث قضية ماريوت، والتي تعد من أخطر القضايا التي نُظرت في تلك الفترة.

وقال المستشار شحاتة خلال حديثه لـ "الدستور"، إن أحداث قضية الماريوت كانت عملية تجسس عالية التقنية، وكانت قناة "الجزيرة" الإنجليزية هي من تدير هذه العملية، وقد تم رصدها من فترة حينما جاءت إلينا من محكمة الاستئناف، ووجدت أن الأمن الوطني هو الذي ضبطها، وكان بها مواطن أسترالي وثلاثة مصريين، والقضية صعبة لأنها أظهرت المخاطر الحقيقية التي كانت تحيط بمصر من الخارج.

وتابع: وقتها أثبتنا على وجه اليقين أن قناة "الجزيرة" سخّرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل هذه الجماعة الإرهابية، وانحازت له قلبًا وقالبًا على حساب شرفها الإعلامي، بما يكفي أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون في حق القائمين على إدارة القناة من أصحاب هذا التوجه، وكذا العاملين بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة وقبلوا العمل بها والاستمرار فيها.