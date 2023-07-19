عضو بالشيوخ: قرار العفو الرئاسى خطوة مهمة فى طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، وإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، خطوة مهمة تعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف "الجندي"، أن القرار يأتي ضمن سلسلة من قرارات العفو التي شملت عددا كبيرا من الشباب على مدار الشهور الماضية، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على مستقبل هؤلاء الشباب، والعمل على دمجهم اجتماعيًا خلال إتاحة فرصة جديدة لهم سواء بالعودة إلى أعمالهم أو إنهاء الحجز على أموالهم، إضافة إلى تمكينهم من استكمال دراستهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع من خلال تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير وتقبل الاختلاف، طالما كان ذلك يصب في مصلحة هذا الوطن والمواطن البسيط.

وأكد النائب حازم الجندي، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أحرز تقدما غير مسبوق في ملف حقوق الإنسان، من خلال إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لنتائج التنمية.