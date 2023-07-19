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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب محرز.. قائمة مان سيتى للسفر لليابان استعدادًا للموسم الجديد

جواو كانسيلو
جواو كانسيلو

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن قائمة فريقه للسفر إلى اليابان، لخوض جولة الفريق الإعدادية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

كان مان سيتي قد تُوج بطلًا لبطولات دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المنقضي.

وضمت قائمة مانشستر سيتي 25 لاعبًا على رأسهم البرتغالي جواو كانسيلو رغم التقارير التي أكدت خروجه من حسابات المدير الفني للفريق بيب جوارديولا، كذلك كايل ووكر الذي وافق على الانتقال لـ بايرن ميونخ.

كما شهدت القائمة تواجد الوافد الجديد، الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، فيما لم تضم الجزائري رياض محرز الذي بات قريبًا من إتمام انتقاله إلى أهلي جدة السعودي.

قائمة مانشستر سيتي 

وضمت قائمة مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش - ستيفن أورتيجا - سكوت كارسون

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - جون ستوتز - جواو كانسيلو - ناثان آكي - إيمريك لابورت - سيرجيو جوميز - مانويل أكانجي - ريكو لويس

خط الوسط: رودريجو - كالفن فيليبس - كيفن دي بروين - كول بالمر - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا - ماكسيمو بيروني - جيمس ميكاتي

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جاك جريليش - جوليان ألفاريز - فيل فودين - أوسكار بوب

ويلعب مانشستر سيتي خلال جولته باليابان ضد يوكوهاما مارينوس الياباني، بايرن ميونخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني في الفترة من الأحد 23 يوليو وحتى الأحد 30 من الشهر ذاته.

ويلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال يوم الأحد 6 أغسطس في بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية.

وتوصل مانشستر سيتي لاتفاق مع لايبزيج الألماني للتعاقد مع المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

قائمة مانشستر سيتي مانشستر سيتى ووكر كانسيلو كوفاسيتش

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