"الدستور" فى جولة داخل محطة مياه كفر ناصر بعد تطويرها ضمن "حياة كريمة" (صور)

واصلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تقديم الخدمات للمواطنين داخل مركزي ببا وناصر بمحافظة بني سويف بعد إدراجهم ضمن المرحلة الأولى للمبادرة بواقع 66 قرية، لتنفيذ 1616 مشروعاً في كافة القطاعات المختلفة بتكلفة 12 مليار جنيه.

"الدستور" تجولت داخل محطة مياه الشرب بقرية كفر ناصر بمركز ببا والتي شملتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة برفع كفاءتها وتطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة، وتزويد المحطة بعدد من طلمبات المياه وتطوير المعمل بأحدث الأجهزة، حيث تخدم المحطة نحو 15 قرية بمعدل 140 ألف نسمة، وتبلغ طاقة المحطة 400 لتر على الثانية، حيث شهد مركزي ببا وناصر تنفيذ 6 مشروعات خاصة بمحطات مياه الشرب من حيث إنشاء محطتين جديدتين وإعادة تطوير ورفع كفاءة 4 محطات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لاستيعاب الزيادة السكانية.

ومن جانبها قالت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شهدت إنشاء محطتين جديدتين لمياه الشرب وإحلال وتجديد أربع محطات أخرى لتوفير الاحتياجات حتى 2050.

وأضافت لـ"الدستور" أنه تم اتاحة أربع حزم للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة 750 مليون جنيه، فالحزمة الأولى لشبكات المياه سوي للمناطق المستجدة الملاصقة للحيز العمراني أو داخل الحيز العمراني والإحلال والتجديد للخطوط المتهالكة فتم تنفيذ 505 كيلو، وحزم مشروعات الصرف الصحي المد والتدعيم للمناطق المستجدة المناطق المخدومة بالصرف الصحي وتم عمل 20 كيلو شبكات وتم الانتهاء منها وتشغيلها.

ووجه عبد الله شعبان أحمد مسؤول المعمل بمحطة كفر ناصر الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاق مبادرة حياة كريمة والتي شملت كل القري بربوع مصر ومنها قرية كفر ناصر والتي شملت تنفيذ عدد من المشروعات داخل القرية لخدمة المواطنين ومن تلك الاعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة مياه الشرب حيث تم تطوير قطاع المعامل وتزويد المعمل بأحدث الأجهزة وتطويره من جميع النواحي لضمان وصول كوب مياه شرب نظيفة إلي المواطن حيث يتم الراقبة علينا من أكثر من جهه رقابية المعمل المركزي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف والمعمل بفرع الشركة بمركز ببا ومعامل وزارة الصحة.

وأوضح عزت عبد الله مسؤول الصيانة بالمحطة أن مبادرة حياة كريمة قامت بإحلال وتجديد طلمبات لزيادة القدرة داخل المحطة وخدمة مركز ببا وتغطية احتياجات المواطنين على مدار الساعة.

وأشار المهندس إبراهيم عادل مسؤول السلامة والصحة المهنية بالمحطة إلى أن مبادرة حياة كريمة قامت بإحلال وتجديد المحطة وإحلال مدني للطلمبات والمواتير مما ساعد على استمرار الإنتاج وزيادة الكفاءة والجودة وزيادة الخدمة لمركز ببا والقرى المجاورة.

فيما وجه أهالي القرية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومبادرة حياة كريمة على تنفيذ المشروعات المختلفة داخل قريتهم من خلال تنفيذ صرف الصحي وتغير مواسير المياه وتركيب محابس داخل الشوارع ورفع كفاءة محطة مياه الشرب بالقرية مما أدي إلي زيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء ملعب نموذجي داخل مركز الشباب لشباب القرية، ووحدة صحية على أعلى مستوى تواكب التأمين الصحي الشامل كل تلك الخدمات إعادة الروح والحياه مرة أخرى لقريتنا.

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