نائب برلمانى: العفو الرئاسى يعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى ‎

ثمّن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقال "محسب"، إن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري، بمختلف توجهاته السياسية والفكرية في صناعة مستقبل هذا الوطن، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن استجابة الرئيس تعكس أيضًا حرصه على دراسة مخرجات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها باعتبارها حظيت بتوافق جميع المشاركين في الحوار.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شديدة الحرص على إتاحة فرص جديدة أمام الشباب لممارسة حياتهم بشكل طبيعي والاندماج مجتمعيًا، والاستفادة بطاقاتهم في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الإفراج عن بعض الشباب المحكوم عليهم بعفو رئاسي سيدعم الاستقرار المجتمعي.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد نقلة غير مسبوقة.