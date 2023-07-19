ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب برلمانى: العفو الرئاسى يعكس حرص الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى ‎

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

ثمّن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بإصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

وقال "محسب"، إن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري، بمختلف توجهاته السياسية والفكرية في صناعة مستقبل هذا الوطن، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن استجابة الرئيس تعكس أيضًا حرصه على دراسة مخرجات الحوار الوطني والعمل على تنفيذها باعتبارها حظيت بتوافق جميع المشاركين في الحوار. 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، شديدة الحرص على إتاحة فرص جديدة أمام الشباب لممارسة حياتهم بشكل طبيعي والاندماج مجتمعيًا، والاستفادة بطاقاتهم في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الإفراج عن بعض الشباب المحكوم عليهم بعفو رئاسي سيدعم الاستقرار المجتمعي.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد نقلة غير مسبوقة.

الجد الاستقرار المجتمعي الحوار الوطنى الدكتور أيمن محسب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري المحكوم عليهم أولويات الاستثمار بالحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني

الأكثر قراءة

موعد انتهاء الموجة الحارة 2023

القصة الكاملة للعثور على جثة مدير إدارة العمرانية التعليمية بمكتبه

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال

ننشر أسماء الطلاب المقبولين لإجراء كشف الهيئة بمدارس تمريض بني سويف

أول تعليق لعميد “طب الوادى الجديد” بعد رسوب 72% من طلاب الدفعة الأولى (فيديو)

المستشار ناجى شحاتة: جماعات الإرهاب وضعتنى على قائمة الاغتيالات واستهدفتنى بـ«آر بى جى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق