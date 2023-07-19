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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار رشيد المنهار

جريدة الدستور

أجرت النيابة الإدارية بدمنهور - القسم الثالث، بناءً على توجيهات  المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينةً لموقع عقار رشيد المنهار والكائن بشارع "مسجد الفحارين الأوسط" بمدينة رشيد.

وشكل المستشار محمد البسومي - مدير النيابة الإدارية بدمنهور - القسم الثالث، فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: ريهام الشرقاوي - رئيس النيابة، وأحمد أبو حلاوة - رئيس النيابة، فوزي الشافعي - وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار المنهار وإجراء المعاينة، حيث تبين أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وسبعة أدوار علوية، وتم بناؤه دون ترخيص، وأنه ظهر يوم الأحد الموافق 16 يوليو الجاري، انهار العقار بالكامل، وقد نَجَمَ عن الحادث وفاة أربعة مواطنين وعددٍ من الإصابات، إضافة إلى تهدم عقارين وتصدع عدد من العقارات المجاورة التي تم إخلائها من السكان.

وتولت النيابة التحقيق، حيث استمعت الشرقاوي لأقوال كلٍ من: مديرة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، ومدير الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، وعدد من المواطنين من سكان العقارات المجاورة.

كما أمرت النيابة باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، وتكليف لجنة من مديرية الإسكان والمرافق وجهاز التفتيش على أعمال البناء بإعداد تقريراً شاملاً عن العقار، وجار استكمال التحقيقات.

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النيابة الإدارية تعاين موقع عقار رشيد المنهار

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