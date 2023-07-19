تجنّب التعرض للشمس.. هذه الأمراض قد تُصيبك فجأة بسبب ارتفاع الحرارة

تزداد فرص الإصابة بالأمراض المتعلَّقة بالحرارة، خلال فترة الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل مُبالغ فيه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وقد ينجم عنها أضرار متكررة على صحة الإنسان.

في التقرير التالي نستعرض الأمراض الأكثر شيوعًا في الصيف وكيف يُمكن الوقاية منها وفقًا لـ"hindustantimes"، الطبي، والتي تشمل الآتي:

ضربة الشمس

تُعدّ هي أخطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، حيثُ تحدث عندما تزداد درجة الحرارة الأساسية بسرعة بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، تشمل أعراضها: “حالة ذهنية ضبابية أو ارتباك، كلام غير واضح، فقدان الوعي (غيبوبة)، الجلد الساخن والجاف أو الكثير من التعرق، ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم”.

الإنهاك الحراري

يأتي الإنهاك الحراري ضمن الأمراض المصاحبة لارتفاع الحرارة، ويمكن أن يحدث هذا عندما تقضي وقتًا طويلاً في درجات حرارة عالية ولا تحصل على ما يكفي من الماء أو المشروبات المرطبة الأخرى، تشمل أعراضه: "صداع، غثيان، دوخة، ضعف، الشعور بالضيق، العطش، الكثير من التعرق، زيادة درجة حرارة الجسم، التبول أقل من المعتاد".

انحلال الربيدات

ترتبط بارتفاع درجة الحرارة جنبًا إلى جنب مع الكثير من النشاط البدني، ويمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب والنوبات، كما يمكن أن يسبب أيضًا تلفًا في الكلى، وتشمل أعراضه: "تقلصات العضلات أو الألم، يتبول لون الشاي الداكن بشكل غير عادي، ضعف، عدم القدرة على أداء التمارين الشاقة".

تشنجات حرارية

عادة ما تكون ناتجة عن الضربات عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، حيثُ يتعرَّق الجسم كثيرًا لدرجة أن العضلات تتشنج نتيجة فقد السوائل والأملاح التي تسمى الإلكتروليتات، ويمكن أن تكون التشنجات الحرارية أيضًا علامة على أنك تعاني من الإنهاك الحراري، وتشمل أعراضه: "آلامًا في العضلات أو تقلصات، تشنجات في البطن أو الذراعين أو الساقين".