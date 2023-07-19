نهائى الرابطة.. "الغضبان" يشكر الأمن على زيادة أعداد جماهير المصرى

وجّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، للاستجابة لطلبه بزيادة عدد جماهير النادي المصري بمباراة نهائي كأس الرابطة المقرر لها، السبت المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية إلى 5000 مشجع من جماهير النادي المصري.

يأتي ذلك استجابة للرغبة الجماهيرية لمحبى وعشاق المصرى ببورسعيد الراغبين فى مساندة فريقهم بتلك المباراة المرتقبة بنهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال محافظ بورسعيد إن موافقة وزير الداخلية جاءت تأكيدًا على الثقة فى منظومة الأخلاق والقيم الرياضية لمشجعى المصرى والتى وضحت جيدًا بجميع مباريات الفريق البورسعيدى التى أقيمت باستاد برج العرب ضمن المسابقات الثلاث الدورى وكأس مصر وكأس الرابطة وكان آخرها المشهد الحضارى لتلك الجماهير المخلصة التى بلغ عددها 3 آلاف مشجع بمباراة فيوتشر بالدور قبل النهائى لبطولة كأس الرابطة.

وأشاد المحافظ بالتزام جماهير نادي المصري وحسهم الوطني في التعبير عن مطلبهم بشكل حضاري، متمنيًا التوفيق للجهاز الفني واللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في تحقيق حلم جماهير نادي المصري العظيمة أبناء بورسعيد الباسلة بحصد هذه البطولة في ظل الدعم غير المسبوق من مجلس الإدارة برئاسة كامل أبوعلي رئيس النادي الذي يعمل جاهدًا من أجل فرحة هذه الجماهير للوصول إلى منصة التتويج بالبطولة.