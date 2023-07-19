ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية لبحث أوجه التعاون

القاضي يستقبل رئيس
القاضي يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله، ولبحث أوجه التعاون والدعم لجهود الدولة في التنمية ونشر الوعي الثقافي وتنمية أواصر روح المواطنة بين أبناء الوطن.

وضم الوفد، الدكتور القس راضى عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مدحت زاهيان رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، والدكتور هاني يوسف عبدالشهيد عضو مجلس الشيوخ المصري، والقس سمير بشرى راعي الكنيسة الإنجيلية بزاوية سلطان بالمنيا، والقس عماد بطرس راعي كنيسة أرض سلطان بالمنيا، والشيخ أشرف ناصح مدير أول اطسا وود بالهيئة الإنجيلية، والشيخ عصام واصف مدير العلاقات العامة برئاسة الطائفة الإنجيلية، والأستاذ يوسف إدوارد مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية.

ورحب المحافظ بالحضور، معبرًا عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة، مؤكدًا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيراً إلى سعيه الدائم لتعزيز التواصل مع كافة فئات وأطياف المجتمع للنهوض بالمحافظة، ولتحقيق التنمية في كافة المجالات والتي تتحقق دائما بالمحبة والصداقة والعمل المشترك.

ومن جانبه، عبر القس الدكتور أندريه زكي، والوفد المرافق له، عن خالص التهنئة للمحافظ، متمنين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، وتتناقلها جيلًا بعد جيل فيما بينها، كما أهدي القس أندريه زكي درع الهيئة القبطية الإنجيلية للمحافظ، تقديراً وتكريماً له.

SHER5L2A5862
SHER5L2A5862
SHER5L2A5891
SHER5L2A5891
SHER5L2A5898
SHER5L2A5898
محافظ المنيا ايتقبال رئيس الطائفة الانجلية بمصر بحث اوجه الدعم للدولة القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

موعد انتهاء الموجة الحارة 2023

"الكهرباء" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تخفيف الأحمال

كمال أبورية: "أحمد هيبقى أحسن منى بكتير"

ننشر أسماء الطلاب المقبولين لإجراء كشف الهيئة بمدارس تمريض بني سويف

أول تعليق لعميد “طب الوادى الجديد” بعد رسوب 72% من طلاب الدفعة الأولى (فيديو)

أول تعليق من كارتيرون على صفقة إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق