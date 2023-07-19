"الإحصاء": 9.2 مليار دولار تراجعًا فى فاتورة الاستيراد خلال 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع حركة الاستيراد بنسبة 3.4%، لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 2.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 100 مليون دولار.

ووفقًا للتقرير، فقد جاء ميناء السويس فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للواردات التى بلغت 6.2 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 921.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، يليه ميناء الإسكندرية الذى ارتفعت حركة الواردات عن طريقه إلى 6.077 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 3.9 مليار دولار.

كما ارتفعت قيمة الواردات عبر ميناء الدخيلة إلى حدود 3.7 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 33.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار، كذلك سجلت الواردات عبر ميناء دمياط نحو 2.9 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 38.8 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار.

يشار إلى أن جملة واردات مصر من دول العالم قد بلغت 25 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 34.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.2 مليار دولار.