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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء الموجة الحارة 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مصر أسبوعًا من الموجة الحارة، حيث لم يشعر به المصريين فقط بل تأثرت به معظم دول الشرق الأوسط وشرق وجنوب أوروبا، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يظهر في يوليو وأغسطس ويؤدي لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وتعرضت البلاد خلال الأيام الماضية لموجة حارة، ارتفعت على أثرها درجات الحرارة حتى وصلت إلى 46 درجة مئوية على إقليم ومحافظات جنوب الصعيد.

ويبحث الكثيرون من المواطنين عن موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ظواهر الجوية تتمثل في نشاط رياح على كافة المناطق، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

موعد انتهاء الموجة الحارة الحالية 2023

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المرجح أن تستمر الموجة الحارة إلى نهاية هذا الأسبوع، وبعد هذه المدة تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، ويرجع بعدها من جديد إلى معدلاتها الطبيعية المتعارف عليه في فصل الصيف.
وحذرت من زيادة نسب الرطوبة في النهار لأنها تزيد من الشعور بالحرارة الحديدة، ومن المرجح أن تستمر بقيمة تتراوح بين 2 لـ 3 درجات مئوية، وتنتشر الرطوبة على كل المحافظات، ويكون الطقس معتدل في الصباح والمساء على العديد من الأنحاء.

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