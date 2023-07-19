السعودية تؤكد أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في افتتاح أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، "أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية".

أشار في كلمته إلى أن دول الخليج تمتلك "إرثًا تاريخيًا مع دول آسيا الوسطى"، مثمنًا دعم هذه الدول لترشح المملكة لاستضافة "إكسبو 2030". ودعا إلى "تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة كل ما يؤثر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد الغذائية العالمية".

وأضاف: "نبارك اعتماد خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بين 2023-2027".

محمد بن سلمان يترأس اللقاء التشاورى لقادة الخليج

وترأس ولي العهد السعودي، في جدة، اليوم، اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كان ولي العهد في استقبال ضيوف اللقاء لدى وصولهم مقر انعقاد اللقاء التشاوري.