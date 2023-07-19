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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"يوليو 1952 ويونيو 2013.. ونظرة على مصر" فى ملتقى الهناجر الثقافى الإثنين

ملتقى الهناجر الثقافي
ملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى بعنوان "يوليو ١٩٥٢ ويونيو ٢٠١٣.. ونظرة على مصر" فى السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين ٢٤ يوليو الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور. 

ضيوف الملتقى الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، الأستاذ الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة ومستشار الجامعة للأنشطة الثقافية والطلابية بالجامعة، الأستاذة الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، الأستاذ الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة كنوز بقيادة الفنان "محمود درويش".

قطاع شئون الإنتاج الثقافى ملتقي الهناجر الثقافي مركز الهناجر للفنون الفنان شادي سرور الدكتور عاصم الدسوقي

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