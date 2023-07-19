قيادى بالحركة المدنية: الإفراج عن الباقر وبعض المحبوسين قرار حكيم

رحب المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، والقيادي بالحركة المدنية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين ومنهم المحامي الحقوقي محمد الباقر، وباتريك زكي، مؤكدًا أنه قرار حكيم ويخفف كثيرًا من حالة الاحتقان في الشارع المصري، ويمثل علامة إيجابية للحركة المدنية.

وأشار الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الإفراجات المستمرة عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي تمثل بادرة خير لنجاح الحوار الوطني الدائر حاليًا، ويؤكد أن هناك رغبة قوية لدى القيادة السياسية لإنجاح الحوار الوطني، وهو ما ظهر في استجابة الرئيس لتقارير ومطالبات الحوار الوطني.

وكان محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي قد أعلن عن الإفراج عن كل من باتريك زكي ومحمد الباقر.

وكتب عبدالعزيز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".

يأتي هذا فيما ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

رحب المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، والقيادي بالحركة المدنية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين ومنهم المحامي الحقوقي محمد الباقر، مؤكدًا أنه قرار حكيم ويخفف كثيرًا من حالة الاحتقان في الشارع المصري ويمثل علامة إيجابية للحركة المدنية.

وأشار الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الإفراجات المستمرة عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى تمثل بادرة خير لنجاح الحوار الوطني الدائر حاليًا، ويؤكد أن هناك رغبة قوية لدى القيادة السياسية لإنجاح الحوار الوطني، وهو ما ظهر في استجابة الرئيس لتقارير ومطالبات الحوار الوطني.

وكان محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي قد أعلن الإفراج عن كل من باتريك زكي ومحمد الباقر.

وكتب عبدالعزيز على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته الدستورية ويصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية".

يأتي هذا فيما ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.