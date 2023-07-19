عضو "القومى لحقوق الإنسان" يوجه الشكر للرئيس السيسى للإفراج عن باترك زكى

قدم محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن استخدم سلطاته الدستورية بصدور قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقال ممدوح في تصريحات له: "إن شاء الله النهاردة يباتوا مع أهلهم ومحبيهم ويجري حاليًا مراجعة للمواقف القانونية لباقي المحبوسين احتياطيًا".

وأكد أن قرار العفو الرئاسي أتاح الفرصة لحياة جديدة أمام شباب مصري يستحق فرصة جديدة، موجهًا الشكر أيضًا لجميع من يعملون في صمت من أجل جمهورية جديدة تتسع للجميع، وتقبل الاختلاف وتتخذ من حقوق الإنسان شعارًا ودستورًا واستراتيجية عمل.

يذكر أن أصدر مجلس الأمناء الوطني بيانًا ثمن خلاله قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقال مجلس الأمناء في البيان الصادر عنه اليوم: "إذ ننتهز هذه الفرصة ونتقدم إلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددًا ودائمًا على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل".