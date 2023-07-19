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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدفاع الروسية: أى سفن تسافر عبر البحر الأسود لأوكرانيا تعتبر ناقلة بضائع عسكرية

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن السفن التي تسافر عبر البحر الأسود، إلى الموانئ الأوكرانية ستعتبر ناقلة لبضائع عسكرية اعتبارًا من الغد، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الدول التي يُرفع علمها على هذه السفن ستعتبر متورطة في النزاع الأوكراني إلى جانب نظام كييف.

انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

يذكر أن روسيا أعلنت مؤخرًا عن انسحابها من اتفاقية الحبوب، وأخطرت روسيا الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا بأنها لن تجدد اتفاق الحبوب المهم الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

الدفاع الروسية البحر الأسود سفن الموانئ الأوكرانية ناقلة لبضائع عسكرية النزاع الأوكراني

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