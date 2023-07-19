منتدى التعدين.. "فوسفات مصر" تبحث سبل التعاون مع عدد من الشركات العالمية

عقد المهندس محمد عبد العظيم، رئيس فوسفات مصر، إحدي شركات قطاع البترول المصري، عدد من اللقاءات مع ممثلي شركات محلية وعالمية، لبحث أطر التعاون والاستثمار المشترك لتحقيق وتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات.

وأكد “عبد العظيم" أنه وفقا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول، فإن الشركة تعمل جاهدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتطوير مواردها بشكل مستدام وتنفيذ مشروعات القيمة المضافة للخام بما يخدم الاقتصاد الوطني وذلك على هامش منتدى التعدين المصري الثاني.

وتضمنت أبرز لقاءات اليوم الأربعاء، لقاءا مع اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين، وممثلي شركات استثمارية هندية و شركة " ميد جلف " med Gulf " السويسرية مع وكيل مصري لفتح آفاق جديدة في سوق التصدير الخارجي الخام في دول أمريكا اللاتينية والبرازيل.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منتدى مصر للتعدين 2023، شهد زخماً واقبالا من شركات التعدين العالمية والمحلية ومشاركة وزراء التعدين فى عدد من الدول ، وتم خلال فعالياته على مدار يومين عقد حلقات نقاشية وجلسات فنية متخصصة والاطلاع على كل ما هو جديد في نشاط التعدين من خلال الشركات العارضة فى المعرض المصاحب للمؤتمر.

ولفت وزير البترول إلى أن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من تقدم وتطور نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين والنجاح فى تحقيق المنفعة المتبادلة لكافة الاطراف يؤكد ان مصر تسير على الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى تحت عنوان "تحديد رؤية مصر لتطوير قطاع التعدين".