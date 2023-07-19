لطيفة تطرح كليب "طب أهو" وظهور خاص للفنان منذر رياحنة
طرحت النجمة لطيفة أولى أغاني ألبومها الصيفي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "طب أهو" وهى من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل جميل المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي مع لطيفة.
وأبدت لطيفة سعادتها بمشاركة النجم منذر رياحنة لها في الكليب، وظهوره ضيف شرف بالأداء التمثيلي، فيما عبر منذر عن سعادته بالتواجد مع لطيفة، مؤكدًا أنها نجمة عربية كبيرة ولها جمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، ومسيرتها الفنية تجعله يتشرف بمشاركتها في الكليب، وأضاف أن فكرة ظهوره في كليب "طب أهو" ترجع لصديقه مخرج الكليب جميل جميل المغازي.
لطيفة: أعشق التنوع والتجديد وأغنية "طب أهو" تناسب كافة الأجيال وتتلائم مع أجواء الصيف
عن أغنية "طب أهو" قالت لطيفة إنها أولى أغاني ألبومها الصيفي، كاشفة أن الأغنية تتلائم مع موسم الصيف، وتناسب الأجيال المختلفة، موضحة أن فكرة الأغنية أعجبتها لأنها دائما تعشق التنوع والتجديد، معتبرة أغنية "طب أهو" معبرة عن المرأة القوية التي لا تتأثر بالصدمات، وأردفت أن أغاني الألبوم ستطرح تباعًا خلال الفترة المقبلة، وتحمل الكثير من المفاجآت لجمهورها، كاشفة أنها صورت حتى الآن أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، وستقوم بتصوير أغان أخرى من الألبوم، تمهيدًا لطرحها تباعًا خلال موسم الصيف.
جميل جميل المغازى: لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي
فيما كشف مخرج الكليب جميل جميل المغازي، أن الكليب تناسب مع فكرة الأغنية، مبديًا سعادته بالتعاون مع النجمة لطيفة، خاصة أنه تعاون معها في الكثير من الكليبات السابقة، وحققا معًا نجاحًا كبيرًا خلال مسيرتها، وأشار المغازي، إلى أن لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي، وأقوى الأصوات الغنائية، مؤكدًا أنها فنانة كبيرة صاحبة تاريخ ومسيرة فنية ملهمة، ولها بصمات مميزة.