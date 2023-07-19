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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لطيفة تطرح كليب "طب أهو" وظهور خاص للفنان منذر رياحنة ‏

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طرحت النجمة لطيفة أولى أغاني ألبومها الصيفي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي ‏يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "طب أهو" وهى من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل جميل ‏المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏

وأبدت لطيفة سعادتها بمشاركة النجم منذر رياحنة لها في الكليب، وظهوره ضيف شرف بالأداء ‏التمثيلي، فيما عبر منذر عن سعادته بالتواجد مع لطيفة، مؤكدًا أنها نجمة عربية كبيرة ولها ‏جمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، ومسيرتها الفنية تجعله يتشرف بمشاركتها في الكليب، ‏وأضاف أن فكرة ظهوره في كليب "طب أهو" ترجع لصديقه مخرج الكليب جميل جميل ‏المغازي.‏

لطيفة: أعشق التنوع والتجديد وأغنية "طب أهو" تناسب كافة الأجيال وتتلائم مع أجواء ‏الصيف

عن أغنية "طب أهو" قالت لطيفة إنها أولى أغاني ألبومها الصيفي، كاشفة أن الأغنية تتلائم مع ‏موسم الصيف، وتناسب الأجيال المختلفة، موضحة أن فكرة الأغنية أعجبتها لأنها دائما تعشق ‏التنوع والتجديد، معتبرة أغنية "طب أهو" معبرة عن المرأة القوية التي لا تتأثر بالصدمات، ‏وأردفت أن أغاني الألبوم ستطرح تباعًا خلال الفترة المقبلة، وتحمل الكثير من المفاجآت ‏لجمهورها، كاشفة أنها صورت حتى الآن أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، وستقوم بتصوير أغان ‏أخرى من الألبوم، تمهيدًا لطرحها تباعًا خلال موسم الصيف.‏

جميل جميل المغازى: لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي

فيما كشف مخرج الكليب جميل جميل المغازي، أن الكليب تناسب مع فكرة الأغنية، مبديًا سعادته ‏بالتعاون مع النجمة لطيفة، خاصة أنه تعاون معها في الكثير من الكليبات السابقة، وحققا معًا ‏نجاحًا كبيرًا خلال مسيرتها، وأشار المغازي، إلى أن لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي، وأقوى ‏الأصوات الغنائية، مؤكدًا أنها فنانة كبيرة صاحبة تاريخ ومسيرة فنية ملهمة، ولها بصمات ‏مميزة.‏

لطيفة كليب طب اهو منذر رياحنه النجمة لطيفة موقع الفيديوهات العالمي ‏يوتيوب

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