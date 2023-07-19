مصرع شقيقين غرقًا في مياه ترعة ببني سويف

لقي شقيقان مصرعهما غرقًا، اليوم الأربعاء داخل ترعة القصبة بدائرة مركز سمسطا جنوبي غربي محافظة بني سويف، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شقيقين داخل ترعة القصبة بدائرة مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

وتم التوجيه بسرعة انتشال الجثامين ونقلها إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثتين وهما «نادر.ح.م» 17 عامًا وشقيقه «محمد»13 عامًا، بعد غرفهما داخل ترعة القصبة بمركز سمسطا.

وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت جهات التحقيق تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.