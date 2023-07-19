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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يرحب بالشراكات النفطية مع السعودية

العراق
العراق

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشئون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، الأربعاء، أن العراق يرحب بالشركات السعودية.

وقال بيان للوزارة، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير النفط حيان عبدالغني، استقبل مساعد وزير الطاقة لشئون النفط والغاز في المملكة العربية السعودية محمد بن عبدالرحمن البراهيم  والوفد المرافق، الذي ضم عددًا من المسئولين والمستشارين في وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية".

ورحب عبدالغني، بحسب البيان، "بالتعاون والشراكة والاستثمار مع الأشقاء في المملكة لتطوير قطاع النفط والطاقة"، مبينًا أن "هذا اللقاء يأتي استكمالًا لنتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المملكة، ورغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، إضافة إلى الإسراع في تحويل المشاريع المشتركة إلى التنفيذ العملي الفعلي، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".

وأشار عبدالغني، إلى "العلاقات المتميزة التي تربط العراق بالمملكة، التي شهدت تطورًا كبيرًا، وترحيب العراق بالشركات السعودية للاستثمار والمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز والتصفية والبنى التحتية وغيرها".

من جانبه نقل وزير الطاقة لشئون النفط والغاز في المملكة، "تحيات سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان ورغبته في التأسيس لعدد من مشاريع التعاون الثنائي بين  البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة".

وأضاف البراهيم أن "الوفد أجرى مباحثات مع المسئولين في وزارة النفط بجمهورية العراق، وتم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الغاز والنفط والمواقع الاستكشافية والتصفية وغيرها"، معبرًا عن "أمله في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المشاريع في الفترة القريبة المقبلة".

من جهته، قال وكيل الوزارة لشئون التوزيع علي معارج، إن "وفد وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية في المملكة العربية السعودية، قد اطلعا على الخارطة الاستثمارية في قطاع النفط والغاز، حيث عبر رئيس الوفد عن رغبة بلاده في المشاركة والدخول في عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع النفط والغاز في العراق، وقد اتفقا على مواصلة الحوار خلال الأيام القليلة المقبلة".

مجلس الوزراء العراقي الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السعودية المملكة العربية السعودية

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