حماقى يكشف موعد طرح أغنيته الجديدة "لمون نعناع"

روج المطرب الشاب محمد حماقى لأغنيته الجديدة لمون نعناع، عبر صفحته الشخصية على موقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، موكدًا طرحها غدًا الخميس، عبر موقع اليوتيوب والمنصات الموسيقية.

ونشر حماقى بوستر الأغنية الرسمية، وعلق عليها: استنوا أغنية لمون نعناع بكرة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى 🎧 #LamoonNe3na3#Hamaki".

ألبوم محمد حماقي الجديد

يواصل النجم محمد حماقي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه في موسم الصيف الحالي 2023، وذلك بعد طرحه آخر ألبوماته العام قبل الماضي بعنوان "يا فاتني".

ويعتبر النجم محمد حماقي أحد المطربين الذين يواظبون على طرح ألبوم غنائي كامل على عكس العديد من المطربين الذين اتجهوا إلى الأغنيات "السينجل" واعتاد حماقي طرح ألبوم غنائي كل عامين، ويتميز حماقي بعدد أغنيات ألبوماته الغنائية الكبيرة، ومن المقرر أن يطرح ألبومًا غنائيًا جديدًا خلال موسم صيف 2023 يضم حوالي 12 أغنية متنوعة بين المقسوم والدراما والحزين.

ويتعاون "حماقي" في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من كبار صناع المزيكا في مصر، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقي في ألبومه الجديد أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وتامر حسين، ومحمد عاطف، وعزيز الشافعي، وعمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، وتميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل، وغيرهم.