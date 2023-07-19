رياضة الأقصر تستقبل حملة "إنت أقوى من المخدرات".. وتفتح باب التطوع لمبادرة YLY

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، الحملة التوعوية "إنت أقوى من المخدرات" والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لرعاية الطفل بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وتقدم مسئولي الحملة بجولة داخل أقسام مديرية الشباب والرياضة لتوعية الموظفين بأهداف الحملة والمتمثلة في توعية المتعاطي لأي نوع من أنواع المخدرات لأخذ قرار التعافي منها، وذلك عن طريق التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن 16023.

وأوضح ممثلو الحملة أن الراغب في التعافي بعد تواصله مع الصندوق عبر الخط الساخن تقدَّم له الخدمة العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، ودون أي عقوبات جنائية.

وذلك بحضور نجوى إبراهيم مسئول الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر والدكتور محمد شحاتة مشرف باحث ومنسق البرامج الوقائية بصندوق ومكافحة علاج الإدمان والتعاطي.

وقد تم فتح باب الانضمام لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة شباب يدير شباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

حيث قام متطوعو وزارة الشباب والرياضة YLY بفتح باب الانضمام للموسم الخامس في جميع المحافظات لمن يرغب في الانضمام للمشروع.

يشار إلى أن متطوعو وزارة الشباب والرياضة YLY، هو مشروع تابع لشئون مكتب الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متواجد بجميع محافظات مصر.

ويمكن للراغبين الانضمام في إحدى اللجان الأربعة ( لجنة الموارد البشرية HR - لجنة العمليات OR - لجنة العلاقات العامة PR - لجنة السوشيال ميديا SM)، بشروط:

- أن يكون المتقدم فى المرحلة الجامعية أو انتهي من امتحانات الثانوية العامة.

- أن يكون لديه القابلية للتعلم.

- أن يكون من أبناء المحافظة.