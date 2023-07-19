محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى الديوان العام

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وكذلك تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال للمبنى و عمليات عزل وتشطيبات أولية لبعض الطوابق و كذلك أعمال تأسيس الكهرباء والانارة والمرافق، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطئ وحتى نقابة المهندسين وأيضًا إنشاء النصب التذكارى للشهداء.

وفى هذا السياق، ناقشت "الدكتورة منال عوض" خطة فرش وتجهيز أقسام المبنى، وذلك لوضع رؤية محددة تتناسب مع عدد من المعايير الخاصة بتجهيز المنشآت الحكومية .

كما تابعت مدى تطابق الأعمال الجارية مع الجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة وأيضًا إنشاء شبكة للرى وتشجير وزراعة المنطقة.

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ملامح خطة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الثانية بمركز دمياط، وذلك خلال ترؤسها لاجتماع آخر حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى جميع الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع استعراض شامل لكافة المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المبادرة بعدد ١٠ قرى بمركز دمياط والتى ستتضمن مشروعات خدمية بكافة القطاعات، وناقشت "المحافظ" موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية ومحطات مياه وصرف صحى وكذلك مجمعات حكومية وزراعية.