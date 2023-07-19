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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

26 يوليو.. الحكم في معارضة لاعب كرة قدم على حبسه

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنح مستأنف الهرم، معارضة لاعب كرة القدم على حبسه عام لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفي، لجلسة 26 يوليو؛ للحكم.

كشف محامى مقيمة الدعوى أن دفاع لاعب كرة القدم أقر خلال مرافعته في جلسة الاستئناف على حكم حبسه عام، بالعلاقة الزوجية بعدما طالب بالاستناد للمواد ٣١١ و٣١٢ والتي تحكم السرقة في العلاقة بين الازواج.

وأوضح محمود العطار دفاع سيدة الزواج العرفي أن دفاع المتهم طالب بتعديل القيد والوصف من المادة ٣١٧ إلي المادة ٣١١ و٣١٢ والتي تنظم علاقة السرقة بين الازواج في الاصوال والفروع، وهو ما يعد إقرار بوجود العلاقة الزوجية.

لاعب كرة القدم السرقة سرقة عقد جلسة الاستئناف

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