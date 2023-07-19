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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإعدام لـ5 متهمين فى قتل سائق "توك توك" بالإسكندرية

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار هانى كمال، بمعاقبة 5 متهمين بالإعدام، والتزامهم بالمصاريف الجنائية؛ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة؛ لاتهامهم بقتل سائق توك توك وسرقته.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4525 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور على جثة المجنى عليه وبها عدة طعنات من سلاح أبيض، وإلقاء جثته بمحل الواقعة.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، عن أن المتهمين من الأول حتى الرابعة "م.ع.ي" عفشجى سيارات، و" ا.ع.ص" سائق، و"ن.ى.ع" ربة منزل، و"ش.ى.ع" ربة منزل، وبتحريض من المتهم الخامس " أ.ا.م" حلاق، عقدوا النية والعزم المصمم على قتل المجنى عليه "م.س.أ"، وأن المتهمين من الأول حتى الرابعة توجهوا لأحد مواقف الدراجات النارية التوك توك، واصطفوا للمجنى عليه لصغر سنه وضعف بنيانه، فاستقلوا رفقته الدرجة النارية التى يعمل عليها موجهين إياه عبر الدروب والطرق المخطط لها مسبقًا لدى المتهمة الثالثة.

وما أن وصلوا به لمكان ناء بعيدًا عن أعين الرقباء حتى أشهر المتهم الأول سلاحًا أبيض سكين ورغم المجنى عليه النزول من التوك توك وتتبعه المتهم الثانى وقيد حركته، وقام المتهم الأول بطعنه فى ظهره وجنبه وذراعه اليسرى فحاول المجنى عليه الفرار، وتتبعه المتهم الأول حتى أمسك به وكتم فمه وطعنه عدت طعنات فى الصدر والرقبة، ما أدى إلى وفاته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتبين قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، واشتراك المتهم الخامس بالتحريض والاتفاق واتفق معهم على قتله وسرقة التوكتوك خاصته وبيعه وتقسيم حصيلته بينهم وأمدهم بالخطة اللازمة للمجنى عليه.

وقررت النيابة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها بالإعدام لجميع المتهمين.

أحداث القضية مديرية أمن الإسكندرية محل الواقعة العثور مأمور قسم شرطة الدخيلة محكمة جنايات الإسكندرية

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