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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم ندوة توعوية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي بالوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بمركز الخارجة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بمدرسة القلعة الإعدادية، تحت عنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك من خلال اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتوفير جميع الإمكانيات الصحية والعلاجية.

وأوضحت سعاد عبدالشهيد، أمين التدريب والتثقيف بالحزب بمركز الخارجة، أن الندوة بالتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية ومديرية الصحة، تحت عنوان "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" وذلك من خلال اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتوفير جميع الإمكانيات الصحية والعلاجية.

وأضافت أمين التدريب والتثقيف بالحزب بمركز الخارجة، أن الفعاليات التي سيتم تنفيذها على مدار شهر يوليو بالاشتراك مع إدارة الخارجة التعليمية ضمن بروتوكول التعاون لتثقيف المرأة ودعمها صحيًا من أجل حياة أفضل، وحاضرت بالندوة الدكتورة هويدا عبدالدايم، مفتش الصحة بمديرية الشؤون الصحية.

حزب مستقبل وطن الوادي الجديد ندوة توعوية الكشف المبكر عن سرطان الثدي اهتمام الدولة بصحة المواطنين توفير جميع الإمكانيات الصحية و العلاجية

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