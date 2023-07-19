"مستقبل وطن" ينظم ندوة توعوية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي بالوادي الجديد

نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بمركز الخارجة بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بمدرسة القلعة الإعدادية، تحت عنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك من خلال اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتوفير جميع الإمكانيات الصحية والعلاجية.

وأوضحت سعاد عبدالشهيد، أمين التدريب والتثقيف بالحزب بمركز الخارجة، أن الندوة بالتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية ومديرية الصحة، تحت عنوان "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" وذلك من خلال اهتمام الدولة بصحة المواطنين وتوفير جميع الإمكانيات الصحية والعلاجية.

وأضافت أمين التدريب والتثقيف بالحزب بمركز الخارجة، أن الفعاليات التي سيتم تنفيذها على مدار شهر يوليو بالاشتراك مع إدارة الخارجة التعليمية ضمن بروتوكول التعاون لتثقيف المرأة ودعمها صحيًا من أجل حياة أفضل، وحاضرت بالندوة الدكتورة هويدا عبدالدايم، مفتش الصحة بمديرية الشؤون الصحية.