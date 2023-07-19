إزالة وإيقاف 9 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

استمرارًا لأعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ32 لإزالة التعديات واصلت الوحدات القروية المحلية بمحافظة المنيا، رصد حالات البناء المخالف بدون ترخيص وأملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لكل من يخالف القانون تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتصدي لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل تمكن من رصد وتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة ٦٠٠ متر بقرية طوخ الخيل وصفط الغربية وعزبة البكل وعزبة حمادة، التابعين للوحدة المحلية بقرية طوخ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لمنع البناء العشوائي واسترداد الأراضي الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة تحت إشراف محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة وبحضور محمود حسين رئيس الحي، ومصطفى عبدالحكم سكرتير الحي وفني التنظيم، حيث أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكني إلى تجاري بشارع ٦ أكتوبر وتم إزالة الأبواب الصاج والبروز الحديدي والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة أن الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة أشرف سطوحي، رئيس القرية وعدد من الجهات المعنية تمكنت من إيقاف ٣ حالات أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بقرية جعوير بالدور الأول علوى، كما تم إيقاف أعمال وإزالة شدة خشبية بدون ترخيص بقرية هور.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والتصدي لكل من تسول له نفسه بمخالفة القانون، مؤكدًا أن رئاسة مركز ومدينة ملوي، تعمل على المُضيّ قُدمًا في الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم.

وقاد تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة يرافقه رضا عبدالرحمن، نائب رئيس المركز، ويسري أبوبكر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص وياسر سليمان، رئيس الوحدة القروية بأبوقرقاص البلد، إزالة وإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمدينة أبوقرقاص وتم التحفظ على مواد البناء.

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