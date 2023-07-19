ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بينهم محمد صلاح.. الأندية العالمية تُهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد

محمد صلاح
محمد صلاح

احتفل نجوم كرة القدم والأندية العالمية، عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر"، بقدوم العام الهجري الجديد 1445.

 

ويحتفل العالم الإسلامي في مختلف أنحاء العالم، اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، ببداية العام الهجري الجديد 1445.

 

كيف هنأ عالم كرة القدم الأمة الإسلامية بقدوم العام الهجري الجديد؟

كانت البداية مع نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، الذي حرص على تهنئة الأمة الإسلامية ببداية العام الهجري الجديد 1445.

 

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على "تويتر": "كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة العام الهجري الجديد".

 

كذلك كتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نادي ليفربول يتمنى لكم عامًا هجريًا سعيدًا وكل عام وأنتم بخير".

 

الأمر ذاته بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد عبر حسابه على "تويتر"، الذي غرّد قائلًا: "الجميع في مانشستر يونايتد يتمنى لكم عامًا هجريًا سعيدًا، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بخير".

 

من جانبه، كتب نادي مانشستر سيتي عبر حسابه على "تويتر" باللغة العربية: "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بالعام الهجري الجديد، كل عام والأمة الإسلامية بخير".

 

مانشستر سيتي
تهنئة نادي مانشستر سيتي

 

واستكمالًا للأندية الإنجليزية، غرّد نادي نيوكاسل يونايتد عبر حسابه على "تويتر": "من نيوكاسل يونايتد إلى الجميع في الوطن العربي والإسلامي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد".

نيوكاسل
تهنئة نادي نيوكاسل يونايتد

 

كذلك حرص نادي الرجاء البيضاوي المغربي على تهنئة المسلمين عبر حسابه على "تويتر"، مغردًا: "نادي الرجاء الرياضي يهنئكم بمناسبة حلول السنة الهجرية 1445.. كل عام وأنتم بألف خير". 

 

كذلك هنأ منتخب إيطاليا الأمة الإسلامية عبر حسابه على "تويتر"، مُغردًا: "عام هجري مبارك على جميع المسلمين في شتى أنحاء العالم".

 

العام الهجري الجديد محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد مانشستر سيتى نيوكاسل يونايتد الرجاء المغربي منتخب إيطاليا

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

"علبة كشرى" تقود شخصًا إلى "حبل المشنقة" بالفيوم

طفرة فى النمو.. النتائج الأولية للأداء المالى لموازنة العام الماضى

مصر تتسلم 67 مليون جنيه "تعويضات" قصور خدمة حجاج السياحة

بالأسماء.. 6 مصابين إثر تصادم 3 سيارات بطريق الإسكندرية - مطروح

الحكومة توافق على إنشاء الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطيني من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق