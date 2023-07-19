بينهم محمد صلاح.. الأندية العالمية تُهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد

احتفل نجوم كرة القدم والأندية العالمية، عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر"، بقدوم العام الهجري الجديد 1445.

ويحتفل العالم الإسلامي في مختلف أنحاء العالم، اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، ببداية العام الهجري الجديد 1445.

كيف هنأ عالم كرة القدم الأمة الإسلامية بقدوم العام الهجري الجديد؟

كانت البداية مع نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، الذي حرص على تهنئة الأمة الإسلامية ببداية العام الهجري الجديد 1445.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه على "تويتر": "كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة بمناسبة العام الهجري الجديد".

كذلك كتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نادي ليفربول يتمنى لكم عامًا هجريًا سعيدًا وكل عام وأنتم بخير".

الأمر ذاته بالنسبة لنادي مانشستر يونايتد عبر حسابه على "تويتر"، الذي غرّد قائلًا: "الجميع في مانشستر يونايتد يتمنى لكم عامًا هجريًا سعيدًا، وكل عام والأمة العربية والإسلامية بخير".

من جانبه، كتب نادي مانشستر سيتي عبر حسابه على "تويتر" باللغة العربية: "نادي مانشستر سيتي يهنئكم بالعام الهجري الجديد، كل عام والأمة الإسلامية بخير".

تهنئة نادي مانشستر سيتي

واستكمالًا للأندية الإنجليزية، غرّد نادي نيوكاسل يونايتد عبر حسابه على "تويتر": "من نيوكاسل يونايتد إلى الجميع في الوطن العربي والإسلامي، كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد".

تهنئة نادي نيوكاسل يونايتد

كذلك حرص نادي الرجاء البيضاوي المغربي على تهنئة المسلمين عبر حسابه على "تويتر"، مغردًا: "نادي الرجاء الرياضي يهنئكم بمناسبة حلول السنة الهجرية 1445.. كل عام وأنتم بألف خير".

كذلك هنأ منتخب إيطاليا الأمة الإسلامية عبر حسابه على "تويتر"، مُغردًا: "عام هجري مبارك على جميع المسلمين في شتى أنحاء العالم".