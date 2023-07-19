ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 750 حالة بقافلة متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمطاي

قافلة تنموية متكاملة
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي

قال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة قامت من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، و بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بإطلاق قافلة تنموية متكاملة لقرية بردنوها بمركز مطاي، وذلك في إطار مشاركة الجامعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري كنواة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة قامت خلال الفعاليات بتقديم خدماتها التوعوية والطبية وتوقيع الكشف الطبي على ما يزيد عن 750 حالة من أهالي القرية بواسطة الأطباء بكلية الطب والمستشفى الجامعي في تخصصات "الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب – الصدر، كما قامت بصرف العلاج و الأدوية مجاناً للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة، كما قامت كلية التمريض بتنظيم عدد  من الندوات للتوعية الصحية عن "الإدمان"، والتوعية الصحية بأورام الثدي والفحص الذاتي للثدي، والتوعية الصحية في التعامل مع إصابات الأطفال، إلى جانب قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بتنظيم ندوة عن خطورة الهاتف المحمول على الاطفال وعلاقته بالتوحد وكيفية تجنب والحد من أخطاره.  

وأضاف رئيس الجامعة أنه خلال فعاليات القافلة قامت قافلة الجامعة باستكمال تنفيذ حملتها التوعوية لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع بالقرية، وذلك للحد من تلوث البيئة وانسداد الترع. والجدير بالذكر أن طلاب كلية التربية الرياضية كانوا قد شاركوا في فعاليات القافلة من خلال تنظيم دخول المرضى الي العيادات الطبية طوال فترة القافلة التى بدأت من العاشرة صباحاً واستمرت حتى الثالثة عصراً بالقرية حيث لاقت إقبال كبير من أهالي القرية.

قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي
جامعة المنيا قافلة تنموية متكاملة قرية بردنوها بمركز مطاي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الكشف علي 750 حالة من أهالي القرية ندوات توعوية لكلية التمريض الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

"علبة كشرى" تقود شخصًا إلى "حبل المشنقة" بالفيوم

مصر تتسلم 67 مليون جنيه "تعويضات" قصور خدمة حجاج السياحة

متحف المركبات الملكية ينظم معرضًا مؤقتًا تحت عنوان "طلع البدر علينا"

طفرة فى النمو.. النتائج الأولية للأداء المالى لموازنة العام الماضى

الحكومة توافق على إنشاء الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطيني من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق