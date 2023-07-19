فحص 750 حالة بقافلة متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمطاي

قال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة قامت من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنيا، و بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بإطلاق قافلة تنموية متكاملة لقرية بردنوها بمركز مطاي، وذلك في إطار مشاركة الجامعة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري كنواة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة قامت خلال الفعاليات بتقديم خدماتها التوعوية والطبية وتوقيع الكشف الطبي على ما يزيد عن 750 حالة من أهالي القرية بواسطة الأطباء بكلية الطب والمستشفى الجامعي في تخصصات "الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - النفسية والعصبية - المسالك البولية - الجلدية - النساء والتوليد - العظام - القلب – الصدر، كما قامت بصرف العلاج و الأدوية مجاناً للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة، كما قامت كلية التمريض بتنظيم عدد من الندوات للتوعية الصحية عن "الإدمان"، والتوعية الصحية بأورام الثدي والفحص الذاتي للثدي، والتوعية الصحية في التعامل مع إصابات الأطفال، إلى جانب قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بتنظيم ندوة عن خطورة الهاتف المحمول على الاطفال وعلاقته بالتوحد وكيفية تجنب والحد من أخطاره.

وأضاف رئيس الجامعة أنه خلال فعاليات القافلة قامت قافلة الجامعة باستكمال تنفيذ حملتها التوعوية لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية والمساقي التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع بالقرية، وذلك للحد من تلوث البيئة وانسداد الترع. والجدير بالذكر أن طلاب كلية التربية الرياضية كانوا قد شاركوا في فعاليات القافلة من خلال تنظيم دخول المرضى الي العيادات الطبية طوال فترة القافلة التى بدأت من العاشرة صباحاً واستمرت حتى الثالثة عصراً بالقرية حيث لاقت إقبال كبير من أهالي القرية.

قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي

قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي

قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي

قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي

قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي

قافلة تنموية متكاملة لجامعة المنيا بقرية بردنوها بمركز مطاي