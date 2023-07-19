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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"العلاج بالفن".. دورة تدريبية للأطفال بقصر الأميرة خديجة الثلاثاء المقبل

ورشة العلاج بالفن
ورشة العلاج بالفن

أعلن قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية عن دورة تدريبية بعنوان "العلاج بالفن للأطفال"، بدءًا من يوم الثلاثاء 27 يوليو إلى يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، في تمام الساعة  10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

علمًا بأن حضور أيام الدورة التدريبية، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في المبنى الملحق - قصر الأميرة خديجة.

عن الورشة التدريبية

المسلمة الأساسية في عملية القياس أن الفرد يختلف عن غيره من الأفراد في أبعاد معينة يمكن تعرفها وقياسها، ومما لا شك فيه أن قدماء المصريين كانوا من أبرع الحضارات في التقدم و التطور، وذلك باكتشافهم لطبيعة الإنسان و متابعة الأفراد وتطورهم،  ولذلك فيعد من أهم الأمور لدى أحفاد الفراعنة، الاهتمام بصحة ونفسية أطفالنا.

ومن خلال الأنشطة الفنية  المتعددة، يكتشف الأطفال، مهاراتهم، هواياتهم، أزماتهم، ومشاكلهم، وكل مايتعلق بالطفل ولا يستطيع التحدث عنه سيتم التحدث عنه واكتشافه من خلال الفن، وذلك مع المدربة والفنانة سها العقباوي.

يشار أن السن المطلوب، من 7 سنوات إلى 11 سنة، علماًا بأن لاشتراك مجانًا.

متطلبات الورشة: 

على كل متدرب توفير الآتي، اسكتش رسم، قلم رصاص، ألوان خشب، ألوان مائية، صلصال.

 

بمكتبة الإسكندرية قصر الأميرة خديجة العلاج بالفن قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية

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